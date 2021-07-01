Konya'da inşaattan düşen işçi yaralandı
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Konya'da inşaattan düşen işçi yaralandı

Konya'da inşaattan düşen işçi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Seydişehir ilçesinde çalıştığı inşaatın 4'üncü katında kalıp çakan işçi, dengesini kaybedip beton zemine düşmesi sonucu yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde çalıştığı inşaatın 4'üncü katında kalıp çakan işçi, dengesini kaybedip beton zemine düşmesi sonucu yaralandı.

Olay, Kızılcalar Mahallesi 153397. Sokak'taki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 4'üncü katında tabliye tahtaları çakan kalıpçı Hamza H., dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olayı gören mesai arkadaşları tarafından ambulansa haber verildi. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Hamza H., sedyeye alınarak arkadaşlarının da yardımıyla ambulansa taşındı. Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Hamza H., tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya'da inşaattan düşen işçi yaralandı
Konya'da inşaattan düşen işçi yaralandı
Konya'da inşaattan düşen işçi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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