Konya'da inşaattan düşen işçi yaralandı
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Konya'da inşaattan düşen işçi yaralandı

Konya'da inşaattan düşen işçi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Ereğli ilçesinde çalıştığı inşaatta kalıp tahtasının kırılması sonucu zemine düşen işçi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde çalıştığı inşaatta kalıp tahtasının kırılması sonucu zemine düşen işçi yaralandı.

Olay, Pirömer Mahallesi Üçgöz Caddesi üzerinde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan işçilerden T.B. bastığı kalıp tahtasının kırılması sonucu yaklaşık 4 metre yüksekten zemine düşerek yaralandı. Mesai arkadaşlarının bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı T.B. sağlık görevlileri tarafından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya'da inşaattan düşen işçi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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