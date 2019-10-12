Konya'da inşaattan düşen işçi yaralandı

Konya'da inşaattan düşen işçi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki bir inşaatın 4.katından düşen Afgan uyruklu işçi yaralandı.

12.10.2019 17:32
Konya'da inşaattan düşen işçi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki bir inşaatın 4.katından düşen Afgan uyruklu işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacıakif Mahallesi Şehit Hasan Metli Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir inşaatta çalışan Afgan uyruklu Mohammed Haydari, iskeleden yere düştü.

112 Acil Servis ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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