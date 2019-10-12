Konya'da inşaattan düşen işçi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki bir inşaatın 4.katından düşen Afgan uyruklu işçi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki bir inşaatın 4.katından düşen Afgan uyruklu işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hacıakif Mahallesi Şehit Hasan Metli Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir inşaatta çalışan Afgan uyruklu Mohammed Haydari, iskeleden yere düştü.
112 Acil Servis ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.