Konya'da inşaattaki asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti - Haberler
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Konya'da inşaattaki asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Konya'da inşaattaki asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde inşaattaki asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde inşaattaki asansör boşluğuna düşen İşçi yaşamını yitirdi.

Müftü Mahallesi'ndeki 6 katlı inşaatta çalışan Mehmet Şahin (49), 4. kattan asansör boşluğuna düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekibince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mesai arkadaşlarının paydos etmelerinin ardından gürültü duyarak gittikleri asansör boşluğunda Şahin'i ağır yaralı buldukları öğrenildi.

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AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri

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