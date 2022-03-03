Konya'da inşaatlardan malzeme çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Haberler

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Konya'da inşaatlardan malzeme çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

AA, Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Konya'da inşaatlardan malzeme çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde inşaatlardan malzeme çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde inşaatlardan malzeme çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Beyşehir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli bir kişinin hafif ticari araca çuvalla malzeme yüklediğini fark etti.

Aracıyla hareket eden sürücüyü durduran ekipler, çuvalda inşaat halindeki dairelerden çalındığı belirlenen malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.K'nin evden hırsızlık olaylarının da şüphelisi olduğu öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Haberler

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