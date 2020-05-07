Konya'da inşaat halindeki binanın balkonuna çıkan köpeği indirmek için seferber oldular

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, inşaat halindeki binanın 6. katındaki balkona çıkan ve işçiler tarafından indirilemeyen sokak köpeği, çevreden geçen hayvansever tarafından yakalanarak binadan çıkarıldı.