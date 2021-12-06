Konya'da ilkokul öğrencilerine acil sağlık hizmetleri tanıtıldı

KONYA (AA) - Konya İl Sağlık ve Milli Eğitim müdürlükleri 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla Ali İhsan Dayıoğlugil İlkokulu'nda etkinlik düzenledi.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların acil sağlık hizmetleri konusunda bilinçlendirilmesini önemsediklerini vurguladı.

Bu etkinlikle ilkokul öğrencilerine ambulansları tanıtacaklarını dile getiren Koç, acil sağlık hizmetlerinin önemini öğreteceklerini anlattı.

Koç, Konya'da acil sağlık alanında da güzel hizmetler sunduklarını belirterek, "Bu yıl ambulanslarımız 6,5 milyon kilometre yol kat ettiler. Acil sağlık hizmetleri istasyon sayımız 86'ya yükseldi. Ambulans sayımız acil sağlık hizmetlerinde 122, hastanelerimizde de 38 ambulansımız destek veriyor. Ambulans çeşitliliği açısından da oldukça donanımlıyız. Hava ambulansımız var, 2 adet yeni doğan ambulansımız var, sadece yeni doğana bakan acil sağlık istasyonumuz var. Paletli ambulansımız, obez ambulansımız var. Yoğun ihtiyaç olduğu dönemlerde kullanılabilecek 4 hasta taşıma kapasiteli ambulansımız ve komuta aracımız var. 1250 acil sağlık çalışanımızla Konya'ya hizmet veriyoruz. Konya'nın hem yüzölçümü hem nüfusu fazla. Buna rağmen Konya'da vakaya erişim süremiz 10 dakikanın altında." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, farkında olunması gereken bir konu olduğunu dile getirerek, "Bütün okullarımızda buna yönelik çalışmalar yapıyoruz. Biz çocuklarımızı her konuda hazır etmeye çalışıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından sağlık çalışanları, ilkokul öğrencilerine ambulansları tanıttı, donanımları hakkında bilgi verdi.

Etkinlik sonunda öğrencilere ağız bakım seti hediye edildi.