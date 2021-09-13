Konya'da İlköğretim Haftası törenle kutlandı
AA / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel
Konya'da İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Konya'da İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Anıt Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük anıta çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından program sona erdi.
Törene, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerden temsilci gruplar katıldı.
İlköğretim Haftası, hafta boyunca tüm okullarda salgın tedbirlerine uygun olarak çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
AA / Havva Dereağzı - Son Dakika Haberleri