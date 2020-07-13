Konya'da ilk 11'ler belli oldu! Okan Buruk, savunmada değişikliğe gitti Süper Lig'in 32. haftasında lider Medipol Başakşehir, ligde kalma mücadelesi veren İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, kart cezası biten Moldovalı stoper Alexandru Epureanu'ya ilk 11'de şans verdi.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Medipol Başakşehir, 32. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Ligde son 12 maçını kaybetmeyen, söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet ve 3 beraberlik alan Medipol Başakşehir, 66 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Turuncu lacivertli takım, ligde son 3 haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde girdi. BAŞAKŞEHİR'İN ŞAMPİYONLUK ŞANSI Medipol Başakşehir'in, Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunuyor. İstanbul ekibi, İttifak Holding Konyaspor'u yenmesi ve Trabzonspor'un da deplasmanda Yukatel Denizlispor'a mağlup olması durumunda Süper Lig'de bitime iki hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğu elde edecek. BAŞAKŞEHİR'DE EKSİK YOK Medipol Başakşehir'de İttifak Holding Konyaspor mücadelesi öncesinde eksik bulunmuyor. İstanbul ekibinde kart cezası biten Moldovalı stoper Alexandru Epureanu da bu mücadelede forma giyebilecek. CRIVELLI VE CLICHY SARI KART SINIRINDA Medipol Başakşehir'de Fransız forvet Enzo Crivelli ve Fransız sol bek Gael Clichy sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki futbolcu, Konyaspor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde turuncu-lacivertli takımın 33. haftada sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek. İŞTE İLK 11'LER İ.H. KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Volkan, Jonsson, Milosevic, Miya, Amir, Ömer Ali. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Aleksic, Visca, Crivelli, Demba Ba.