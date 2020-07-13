HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Konya'da ilk 11'ler belli oldu! Okan Buruk, savunmada değişikliğe gitti

Süper Lig'in 32. haftasında lider Medipol Başakşehir, ligde kalma mücadelesi veren İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, kart cezası biten Moldovalı stoper Alexandru Epureanu'ya ilk 11'de şans verdi.

Konya'da ilk 11'ler belli oldu! Okan Buruk, savunmada değişikliğe gitti
13.07.2020 20:09 | Son Güncelleme: 13.07.2020 20:16

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Medipol Başakşehir, 32. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde son 12 maçını kaybetmeyen, söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet ve 3 beraberlik alan Medipol Başakşehir, 66 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

Turuncu lacivertli takım, ligde son 3 haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde girdi.

BAŞAKŞEHİR'İN ŞAMPİYONLUK ŞANSI

Medipol Başakşehir'in, Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunuyor.

İstanbul ekibi, İttifak Holding Konyaspor'u yenmesi ve Trabzonspor'un da deplasmanda Yukatel Denizlispor'a mağlup olması durumunda Süper Lig'de bitime iki hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğu elde edecek.

BAŞAKŞEHİR'DE EKSİK YOK

Medipol Başakşehir'de İttifak Holding Konyaspor mücadelesi öncesinde eksik bulunmuyor. İstanbul ekibinde kart cezası biten Moldovalı stoper Alexandru Epureanu da bu mücadelede forma giyebilecek.

CRIVELLI VE CLICHY SARI KART SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de Fransız forvet Enzo Crivelli ve Fransız sol bek Gael Clichy sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu iki futbolcu, Konyaspor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde turuncu-lacivertli takımın 33. haftada sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

İ.H. KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Volkan, Jonsson, Milosevic, Miya, Amir, Ömer Ali.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Aleksic, Visca, Crivelli, Demba Ba.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu Güncel
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı Magazin
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu 3. Sayfa
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü 3. Sayfa
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi Sağlık
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek
AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti
Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun 'pandemiyi bastırmak' olduğunu söyledi
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi
Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi
Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk federal idam cezasının bugün infaz edilmesi bekleniyor
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk federal idam cezasının bugün infaz edilmesi bekleniyor
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı
İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Murat Kurum Yılmaz Tunç Süleyman Soylu
Magazin Reynmen Ezgi Mola Demet Akbağ Demet Akalın
Spor Jailson Fatih Terim Ali Palabıyık Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Çocuk Düğün Ayasofya Sivasspor
Şu an buradasınız: Konya'da ilk 11'ler belli oldu! Okan Buruk, savunmada değişikliğe gitti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 20:26:45. #1.15#
title