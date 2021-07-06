Konya'da "Ilgın İş Hanı Projesi" hayata geçiyor

Ilgın Belediyesi tarafından Ilgın Lala Mustafa Paşa Külliyesi ile Pir Hüseyin Bey (Çukur) Camii çevresinde kalan bölgede yapılacak Osmanlı Kent Meydanı Projesi, karşısına Ilgın İş Hanı yapılacak.

Ilgın Belediyesi tarafından Ilgın Lala Mustafa Paşa Külliyesi ile Pir Hüseyin Bey (Çukur) Camii çevresinde kalan bölgede yapılacak Osmanlı Kent Meydanı Projesi, karşısına Ilgın İş Hanı yapılacak.

???????Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, projelendirme çalışmalarının tamamlanmasıyla 27 Temmuz'da yapım ihalesine çıkılacak.

Açıklamada ifadesine yer verilen Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Osmanlı Kent Meydanı projesiyle mimari bütünlük sağlayan İş Hanı Projesinin ilçeye değer katacağını belirtti.

Ertaş, projeyle ilgili şunları kaydetti:

"Çarşı merkezinde bulunan ve belediyemize ait olan alanda yaptığımız projemizin çalışmaları bitti. Temmuz ayı içinde yapım ihalesine çıkarak en kısa zamanda şehrimize Ilgın İş Hanı'nı kazandırmayı hedefliyoruz. 1192 metrekare alanda yapılan projelendirme kapsamında bodrum, zemin ve 2 kattan oluşan, içinde 3 dükkan, 2 ofis ve 1 lokanta bulanan projemiz şehrimize hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı