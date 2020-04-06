Konya'da ilçelerde koronavirüs için sıkı denetim KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezi girişlerinde olduğu gibi ilçe girişlerinde de önlemler artırıldı.

KONYA 'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezi girişlerinde olduğu gibi ilçe girişlerinde de önlemler artırıldı. Polis kontrol noktalarında durdurulan araçlarda yapılan denetimlerde seyahat izin belgesi olan sürücü ve yolcuların geçişine izin veriyor. Bununla birlikte sürücü ve yolcuların ateşleri ölçülüyor.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında şehre giriş ve çıkışların kapatıldığı 30 büyükşehir arasında yer alan Konya'da denetimler sürüyor. 31 ilçesi bulunan Konya'da kent merkezinde olduğu gibi ilçe girişlerinde de polis kontrol noktalarında seyahat izin belgesi olan sürücü ve yolcuların geçişine izin veriliyor. Bununla birlikte sürücü ve yolcuların ateşleri ölçülüyor. Kulu ilçesinde Konya-Ankara karayolunda bir araçta yapılan kontrollerde 16 yaşından küçük ismi açıklanmayan kişiye 800 lira para cezası uygulandı. ?

- Konya

Kaynak: DHA