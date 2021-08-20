Konya'da İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu toplantısı yapıldı
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Konya'da İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu toplantısı yapıldı

Konya'da İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük başkanlığında, İl Müdürlüğü müdür yardımcıları, şube müdürleri ve 31 ilçe milli eğitim müdürünün katılımıyla "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu" toplantısı yapıldı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük başkanlığında, İl Müdürlüğü müdür yardımcıları, şube müdürleri ve 31 ilçe milli eğitim müdürünün katılımıyla "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu" toplantısı yapıldı.

Sille Tabiat Okulu'nda gerçekleştirilen toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürü Büyük, öğretmen ve öğrencilerin özlemini yaşadığı yüz yüze eğitime kavuşmaları için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Büyük, Konya'nın eğitim öğretim faaliyetlerinde kazandığı başarı ivmesini ekip çalışması ve iş birliği ruhuyla hep birlikte daha yukarıya taşıyacaklarını vurguladı.

Toplantı sonunda katılımcılara Sille Tabiat Okulu'nda yer alan eğitim alanları ve atölyeler tanıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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