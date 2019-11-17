Konya'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı
Konya'nın Kulu ilçesinde iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
17.11.2019 18:20 | Son Güncelleme: 17.11.2019 18:20
Konya'nın Kulu ilçesinde iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İsmail İşçan idaresindeki 42 ACA 25 plakalaı tır ile Tahsin Açıkkol'un kullandığı 16 JYB 66 plakalı tır, Ahmet Baran Caddesinde kafa kafaya çarpıştı.
Kazada, yaralanan sürücü Açıkkol, sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Açıkkol'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA