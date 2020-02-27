Konya'da iki tır çarpıştı: 1 ölü
Konya'nın Akşehir ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Konya'nın Akşehir ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Aşır Kurnaz (25) idaresindeki 42 J 9497 plakalı tır, ilçeye bağlı Karahüyük Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen İran uyruklu Hadı Bagheri (48) yönetimindeki 24 B 303-10 plakalı tırla çarpıştı.
Ağır yaralanan Bagheri, kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer sürücü Aşır Kurnaz, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA