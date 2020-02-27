Konya'da iki tır çarpıştı: 1 ölü
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Konya'da iki tır çarpıştı: 1 ölü

Konya'nın Akşehir ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

27.02.2020 10:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:50
Konya'da iki tır çarpıştı: 1 ölü

'nın ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Aşır Kurnaz (25) idaresindeki 42 J 9497 plakalı tır, ilçeye bağlı Karahüyük Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen İran uyruklu Hadı Bagheri (48) yönetimindeki 24 B 303-10 plakalı tırla çarpıştı.

Ağır yaralanan Bagheri, kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer sürücü Aşır Kurnaz, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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