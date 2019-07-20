Son dakika! Konya'da iki otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü var
Son dakika! Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.
Konya Şekerciler Alt Geçidi'nde meydana gelen iki aracın karıştığı feci kazada biri çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Ticaret Borsası alt geçicinde, 42 ACM 965 plakalı otomobil ile plakası henüz belirlenemeyen başka bir otomobil çarpıştı. Meydana gelen ve iki aracın karıştığı feci kazada 7 kişi hayatını kaybetti.
Kaza sonrasında araçta sıkışan ve hayatını kaybeden vatandaşları itfaiye ekipleri yoğun uğraşlarla sıkıştıkları yerden çıkarttı. Çok sayıda ambulans olay mahalline sevk edilirken, kazada biri çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Kazanın haber edilmesiyle birlikte 4 ayrı 112 ekibi olay mahalline sevk edildi ancak feci kazadan kurtulan olmadı.
7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Acil müdahale ekiplerinin çabaları sonuç vermezken, olay mahallinde 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı
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Adamin plakasinda bile ACMi yaziyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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anlamadigim tek sey bu kaza sehiring obeyinde olmus bu adamlar 200 km hizlami gidiyorlardi bu kadar buyuk kaza meydana geldi tabi ya kimse kurala uymuyorki zaten turkiyiyde yani kural yok denetim yok herks kafasina gore takiliyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ülke meksikadan kötü durumdaCevap Yaz Yayından Kaldır
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ben yolarda okadar esek surucu goruyorumki inanin sayisi miliyonu gecer esek arabasini versen onu suremez arabain direksiyonuna geciyorlar sonrada boyle buyuk kazalara sebep veriyorlarCevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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Allâh rahmet eylesin. Sabîr diliyorumCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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ucun ucun kanat takin ucun . . iyi kendi canlarina gelmis senin benim onun bunun canini yakmamislar . . .Cevap Yaz 3 24 Yayından Kaldır
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Geride kalanlara Allah sabır versin .Cevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır
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tabi olur kaza adamlar zilzurna icip arabaya biniyorlar sonrada masum insanlarin caina kast ediyorlar nasil olsa ulkemizde hersey sebest ic bin 100 200 ceza ode devam et misaliCevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin konya da o kadar da şehri içi denetim edes varkenCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Bugün Zafer de gezerken itfaiyeler acil gidiyordu demek buymuş. Allah rahmet eylesin. Çok zor Bi durum.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır