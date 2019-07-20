Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Ticaret Borsası alt geçicinde, 42 ACM 965 plakalı otomobil ile plakası henüz belirlenemeyen başka bir otomobil çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA