Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü.

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Ticaret Borsası alt geçicinde, 42 ACM 965 plakalı otomobil ile plakası henüz belirlenemeyen başka bir otomobil çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü.
Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA
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