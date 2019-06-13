Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, iki otomobilin çarpışmasıyla 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Ereğli-Adana karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Fuat Aksoy yönetimindeki 42 ERH 18 plakalı otomobil, Orhan Hacı yönetimindeki 34 ZZ 3983 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile Sıla Hacı, Gülsevinç Özbek ve Hasan Taşkıran yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay gelen sağlık ekibi tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

- Konya