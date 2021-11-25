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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

ISPARTA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir- Isparta karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. idaresindeki 07 LFS 84 plakalı otomobil Beyşehir istikametine seyir halinde iken Sadıkhacı ve Akburun Mahalleleri yol ayrımında karayoluna çıkan T.Ş. idaresindeki 42 B 4554 plakalı Toyota marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 42 B 4554 plakalı otomobil tarlaya girerek durabildi. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile iki yolcu yaralandı. Yaralılar adrese sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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