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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kulu ilçesi Altılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.H.'nin (30) kullandığı 42 GG 129 plakalı otomobil ile C.D.'nin kullandığı 06 CIE 988 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmada her iki sürücü ve otomobillerde yolcu olarak bulunan H.H. (49) ile A.D. (32) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. H.H.'nin burada yapılan tetkiklerinde vücudunda kırıkların oluştuğunun anlaşılması üzerine Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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