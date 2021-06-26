Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu Bülent Baran Parkı yanında S.Ş.'nin (37) kullandığı SCY 449 İsveç plakalı Audi marka otomobil ile U.D.'nin (33) kullandığı 42 AHR 049 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrasında her iki sürücü yaralanırken U.D.'nin kullandığı araçta yolcu olarak bulunan C.K. (28) de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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