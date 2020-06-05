Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
05.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:58

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Sille Yolu Kavşağı'nda, Mehmet Kırelli idaresindeki 34 AK 2210 plakalı otomobil ile Ruqayah Ahmed Abdullateef yönetimindeki 42 MA 3885 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Alriah Abdallah Gasmallah Babiker yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ruqayah Ahmed Abdullateef'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek yönlü sağlandı.

Kaynak: AA

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