Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

28.08.2019 19:46
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Seydişehir-Konya karayolu Çavuş kavşağında Memiş Akdağ idaresindeki 55 PH 761 plakalı otomobil ile Mehmet Ali Bağcı yönetimindeki 42 K 0770 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Miyase Bağcı yaralandı.

Ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Akdağ'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaynak: AA
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