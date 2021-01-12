Konya'da iki otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı
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Konya'da iki otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı

12.01.2021 18:25 | Son Güncelleme: 12.01.2021 18:28
Konya'da iki otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Fatih Akgül'ün kullandığı 07 AOS 107 plakalı otomobil ile Şevki Atabek'in (54) idaresindeki 42 K 1956 plakalı otomobil, Necati Kalaycıoğlu Caddesi Dumlupınar Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Atabek ile diğer otomobilde bulunan Ayşe Değirmenci, 112 Acil Servis ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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