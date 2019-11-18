Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

18.11.2019 19:50 | Son Güncelleme: 18.11.2019 19:50
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Mehmet D. (54) idaresindeki 68 LB 827 plakalı otomobil, Konya-Aksaray kara yolunun 55. kilometresinde Selami A. yönetimindeki 68 AAB 112 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen 68 LB 827 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet D. olay yerinde hayatını kaybetti, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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