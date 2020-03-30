Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Konya, Kulu, Güncel

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

30.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:26
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sinan Erkovan (31) idaresindeki 42 AE 335 plakalı otomobil, Kulu Makası'nda yasak olan noktada dönüş yapmak isteyen Hasan Hasan (32) yönetimindeki 01 MA 3859 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 42 AE 335 plakalı araçta bulunan Ahmet (56) ve Esma Erkovan (27) yaralandı.

Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Suriye uyruklu sürücü Hasan Hasan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Suriye uyruklu sürücünün kullandığı otomobilde 8 kişinin bulunduğu ve mevsimlik işçi olarak çalışmak için Adana'dan Kulu'ya geldikleri öğrenildi. Bu araçtaki Suriye uyruklu 7 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

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