Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Konya'nın Çumra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
20.11.2019 21:14 | Son Güncelleme: 20.11.2019 21:14
Konya'nın Çumra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Hasan Aktaş (39) yönetimindeki 70 DT 238 plakalı otomobil, Dineksaray Mahallesi yol kavşağında Süleyman Akçay (23) idaresindeki 42 AGJ 92 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Akçay, olay yerinde hayatını kaybetti, araçlardaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA