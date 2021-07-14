Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Konya'nın Ilgın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hasan Şenyurt (20) idaresindeki 42 NN 025 plakalı otomobil, Uçarı Mahallesi'nde karşı yönden gelen Berat A. yönetimindeki 42 P 2008 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Şenyurt, olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü Berat A. ile aynı araçta bulunan Yücel A. itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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