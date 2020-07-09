Konya'da iki mahallede uygulanan karantina kaldırıldı
Konya'nın Hadim ilçesinde, iki mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.
09.07.2020 12:47 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:38
Konya'nın Hadim ilçesinde, iki mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.
İlçeye bağlı Yelmez ve Kalınağıl mahallelerinde 25 Haziran'da başlatılan karantina uygulaması, Hadim İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sona erdirildi.
Kararın ardından, mahallelere giriş ve çıkışlar serbest bırakıldı.
Hadim Belediyesi ekipleri de toprak döktüğü tali yollardaki setleri kaldırdı.
Kaynak: AA