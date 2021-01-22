Konya'da iki kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin kapı komşuları yaşadıklarını anlattı
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Konya'da iki kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin kapı komşuları yaşadıklarını anlattı

22.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:02
Konya'da iki kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin kapı komşuları yaşadıklarını anlattı

Konya'da dün silahla vurularak öldürülen Gonca Pekşen ve Abdullah Koçak'ın kapı komşusu Muammer Duymaz, olaya ilişkin yaşadıklarını anlattı.

Konya'da dün silahla vurularak öldürülen Gonca Pekşen ve Abdullah Koçak'ın kapı komşusu Muammer Duymaz, olaya ilişkin yaşadıklarını anlattı.

Boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettikleri öğrenilen Pekşen ve Koçak'ın 20 yıllık kapı komşusu Duymaz (71), AA muhabirine, komşularının akşam saatlerinde marketten dönerken karşı apartmanda oturan Ö.C'nin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

İki tarafı da tanıdığını belirten Duymaz, "Aralarında yıllardır süren bir husumet vardı. Taraflar mahkemelik de olmuş. Olay anında silah seslerini duyduktan sonra koşarak aşağıya indik. İki tarafa da yazık oldu. Çok üzgünüm." dedi.

Öte yandan saldırının ardından kaçan ve polis ekiplerince İstanbul Caddesi'ndeki uygulama noktasında gözaltına alınan zanlının bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Olay

Merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi'nde Ö.C, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen komşuları Gonca Pekşen ve Abdulkadir Koçak'ı tabancayla öldürmüştü.

Otomobille olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Ö.C, İstanbul Caddesi'ndeki polis uygulama noktasında gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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