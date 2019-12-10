Konya'da iki katlı kerpiç ev göçtü
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Konya'da iki katlı kerpiç ev göçtü

Konya'da iki katlı kerpiç bir ev göçtü.

10.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:30
Konya'da iki katlı kerpiç ev göçtü

'da iki katlı kerpiç bir ev göçtü. Enkaz altında kaldığı iddia edilen 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.


Konya'nın merkez ilçesi Akçeşme Mahallesi Burç Sokak'ta iki katlı kerpiç bir evde göçük meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, göçükte 2'si çocuk 3 kişinin enkaz altında kaldığı iddia edildi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ile Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Çok sayıda ambulansta olay yerinde hazır bekletiliyor. Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.


Bu arada Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da olay yerine gelerek çalışmaları takip ediyor. - KONYA

Kaynak: İHA
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