Konya'da İki İnşaat İşçisi Yaralandı

Karapınar ilçesinde iki ayrı inşaatta biri Afganistan uyruklu 2 kişi yaralandı.



İlçenin Hankapı Mahallesi'nde kapatılan öğrenci yurdunun çamaşırhanesinin yıkımı esnasında Afganistan uyruklu bir işçi merdivenlerden düşerek yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kale Mahallesi'nde de bir inşaatta çalışan İhsan Ö. dengesini kaybederek merdivenlerden düştü.

İhsan Ö, olay yerine gelen ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Her iki olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA