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Konya'da iki grup arasında kavga: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da iki grup arasında kavga: 2 yaralı Konya'da bir parkta 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

KONYA (İHA) - Konya'da iki grup arasında kavga: 2 yaralı

KONYA - Konya'da bir parkta 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Bedriye Sokak üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağrı Ş. ile Furkan S. henüz ismi belirlenemeyen bir kişi ile sokak üzerindeki parkta tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada şüpheli şahıs yanında bulunan bıçak ile Furkan S'yi bacağından Çağrı Ş'yi ise kafasından darp ederek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki yaralı Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri parktaki incelemelerinin ardından kaçan şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da iki grup arasında kavga: 2 yaralı

Konya'da iki grup arasında kavga: 2 yaralı

Konya'da iki grup arasında kavga: 2 yaralı

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