Son dakika haberi! Konya'da iki ayrı FETÖ operasyonu: 26 gözaltı kararı
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Son dakika haberi! Konya'da iki ayrı FETÖ operasyonu: 26 gözaltı kararı

Son dakika haberi! Konya'da iki ayrı FETÖ operasyonu: 26 gözaltı kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Konya merkezli 12 ve 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)yönelik gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Konya merkezli 12 ve 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)yönelik gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri personeline sözde 'Mahrem İmamlık' yaptıkları anlaşılan toplam 11 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne götürüldü. Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Konya merkezli 12 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri personeline sözde 'Mahrem İmamlık' yaptıkları anlaşılan toplam 15 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya merkezli 12 ilde yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alından 8 şüpheli Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Firari olan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam diyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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