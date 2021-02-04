Konya'da iki araçta 13 kilo 45 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Konya'da iki araçta 13 kilo 45 gram uyuşturucu ele geçirildi

04.02.2021 16:33 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:36
Konya'da iki araçta 13 kilo 45 gram uyuşturucu ele geçirildi

Konya'da 13 kilo 45 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 7 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Konya'da 13 kilo 45 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 7 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik, merkez Karatay ve Selçuklu ilçelerinde operasyon düzenledi.

Ekipler, Selçuklu ilçesinde uyuşturucu madde taşıyan bir otomobili tespit ederek durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan araçtakiler, kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.

Otomobil içerisinde yapılan aramalarda, 295 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 250 lira ele geçirildi.

Ekipler, Karatay ilçesinde ise şüphelendikleri bir aracın içerisinde yapıkları aramada 12 kilo 750 gram esrar buldu.

Operasyon kapsamında 7 kişi hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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