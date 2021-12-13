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İki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde 40155 Sokak'ta akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen neden tartışma çıktı.

Tartışmasının büyümesi üzerine çıkan kavgada, Nezay A, Durdu A, Hilmi G. ile Vacit A. demir sopalarla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ve polis ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgaya karıştığı iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

İki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

İki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

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AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri

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