Konya'da İdlib için toplanan yardım malzemeleri bölgeye gönderildi
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Konya'da İdlib için toplanan yardım malzemeleri bölgeye gönderildi

Konya'da, İdlib için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler bölgeye uğurlandı.

30.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:00
Konya'da İdlib için toplanan yardım malzemeleri bölgeye gönderildi

'da, için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler bölgeye uğurlandı.

Konya Gençlik ve İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Kardeşin ısınır, dünya ısınır" sloganı ile İdlib'deki çocuklara destek amacı ile başlatılan yardım kampanyasına gönüllü gençler ve yardımseverler destek verdi.

Gönüllü gençler ve yardımseverlerin katkısıyla toplanan mont, kazak, bot, atkı, bere ve insani yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

Kaynak: AA
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