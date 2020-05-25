Konya'da ibadete açılacak camilerde hazırlıklar tamamlandı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeniden ibadete açılacak camilerde cemaatin sağlığı için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeniden ibadete açılacak camilerde cemaatin sağlığı için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılana yazılı açıklamada, dezenfeksiyon çalışmalarının yanında 31 ilçedeki camilerde tek kullanımlık 300 bin seccade ile maske dağıtımı gerçekleştirileceği ve cami girişlerine dezenfektan kurulacağı belirtildi.

Açıklamada, ifadesine yer verilen Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, 29 Mayıs Cuma günü yeniden ibadete açılacak camilerin dezenfeksiyonunu yaparak cemaatin sağlığı için gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

Vatandaşların, korunma tedbirlerine uymasıyla camilerden bir daha uzaklaşmak zorunda kalınmayacağını ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Bizim için camilere hasret devam ediyor. Bugüne kadar camilerimizin dezenfeksiyonunu düzenli olarak yerine getirmiştik. Bundan sonra da gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz. Ayrıca vatandaşlarımıza 31 ilçemizin tamamında tek kullanımlık seccade vermek için 300 bin seccade temini gerçekleştirdik. Camilerimizin girişlerinde, maske, eldiven ve seccadeleri cemaatimizin kullanımına sunacağız. Vatandaşlarımız kurallara uyarsa, gerekli tedbirleri alırsa inşallah camilerden bir daha uzaklaşmak zorunda kalmayız. Bunun çok bir ağır imtihan olduğunu hepimiz gördük. Rabbim böyle ağır imtihanlardan memleketimizi korusun. Bu belayı bir an önce şehrimizden, ülkemizden ve tüm dünyadan uzaklaştırsın."

Açıklamada konuya ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Konya Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 kapsamında merkezde bulunan 995 camii ve 28 ilçede bulunan 496 caminin dezenfeksiyonunu yaparken camilerin açılma sürecinde dezenfeksiyon işlemlerine devam ediyor. Büyükşehir, camilerde tek kullanımlık seccade dağıtımının yanında maske dağıtımı da yapılacak. Camilerin yüzey dezenfeksiyonu ile cemaatin kullanabilmesi için el dezenfektan stantları kuracak olan Konya Büyükşehir Belediyesi, camilerin kapı önlerine maske ve eldiven gibi atıklar için tıbbi atık konteynerleri yerleştirecek."

Kaynak: AA