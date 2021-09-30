Konya'da Hz. Mevlana için uçurtma gösterisi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da Hz. Mevlana için uçurtma gösterisi

AA / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel
Konya'da Hz. Mevlana için uçurtma gösterisi

Konya Uçurtma Kulübü, Hz.Mevlana'nın 814. doğum yıl dönümünde düzenlenen Geleneksel 7. Şerbet-i Veladet etkinlikleri kapsamında 800 yıllık kültür mirası Zazadin Hanı Kervansarayı'nda uçurtma gösterisi düzenledi.

KONYA (AA) - Konya Uçurtma Kulübü, Hz.Mevlana'nın 814. doğum yıl dönümünde düzenlenen Geleneksel 7. Şerbet-i Veladet etkinlikleri kapsamında 800 yıllık kültür mirası Zazadin Hanı Kervansarayı'nda uçurtma gösterisi düzenledi.

Konya Uçurtma Kulübü Başkanı Cemal Ergün, kent dışından etkinliklere gelen misafirlere "Hoş geldiniz" demek için uçurtmalarla görsel şölen düzenlediklerini belirtti.

Dünya çapında birçok etkinliğe katıldıklarını aktaran Ergün, "Türk Uçurtma Takımı olarak, İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı Mehmet Naci Aköz hocam ile uluslararası uçurtma festivallerde, dünya çapında bütün etkinlik, turnuva ve gösterilere katılıp Türk Bayraklı uçurtmamızla Türkiye'yi temsil ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ergün, Hz. Mevlana için düzenlenen etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hz. Mevlana'ya KARŞI üzerimize düşen bir görev olarak 800 yıllık Kültür Mirası Zazadin Hanı'nda uçurtmalarımızla gökyüzüne renk katmak istedik. Geleneksel olarak en eski oyuncak olan ve unutulmaya yüz tutmuş oyunlardan olan uçurtma kültürünü yaymak istedik. Türkiye çapında doğudan batıya, köylere ve okullara uçurtma göndererek uçurtma geleneğini yaymaya çalışıyoruz. Konya Uçurtma Kulübü olarak Türk Uçurtma Takımı ile Konya'da 2022 yılında Mayıs ayı gibi uluslararası boyutta büyük bir turnuva düzenleyip dünyanın farklı ülkelerinden profesyonel uçurtmacıları Zazadin Hanı Kervansarayı'nda misafir edeceğiz."

Konya'da Hz. Mevlana için uçurtma gösterisi

Konya'da Hz. Mevlana için uçurtma gösterisi

Konya'da Hz. Mevlana için uçurtma gösterisi

Konya'da Hz. Mevlana için uçurtma gösterisi

AA / Havva Dereağzı - Son Dakika Haberleri
Renkleri farklı gönülleri bir: Etiyopyalı gelin aradığı aşkı Gaziantep'te buldu

Renkleri farklı gönülleri bir: Etiyopyalı gelin aradığı aşkı Gaziantep'te buldu

 Selçuk Üniversitesi'ni karıştıran ifşa! Aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin isimlerini panoya astılar

Selçuk Üniversitesi'ni karıştıran ifşa! Aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin isimlerini panoya astılar

 Aziz Sancar, TOGG'un direksiyonuna geçti

Aziz Sancar, TOGG'un direksiyonuna geçti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Ersoy Tunç Soyer Vladimir Putin
Magazin Seda Sayan
Spor Valentin Rosier
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Hava Durumu Rüya Tabirleri Jerome Powell
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Konya'da Hz. Mevlana için uçurtma gösterisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 15:07:32. #1.11#