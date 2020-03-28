Konya'da husumetli olduğu kişiye ateş eden şüpheli 2 esnafı yaraladı Konya'nın Seydişehir ilçesinde, av tüfeğiyle husumetli olduğu kişiye ateş eden şüpheli, çevredeki 2 kişiyi yaraladı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, av tüfeğiyle husumetli olduğu kişiye ateş eden şüpheli, çevredeki 2 kişiyi yaraladı. Ulukapı Mahallesi'nde hurdacılık yapan S.K, Uludağ Caddesi'nde, kavgalı olduğu kişiye av tüfeğiyle bir el ateş etti. O sırada çevredeki esnaf Erol E. ve Kenan Ç, tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olaydan sonra at arabasıyla kaçan şüpheli ise yakalandı. Kaynak: AA