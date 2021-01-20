Konya'da hırsızlık zanlıları kovalamaca sonucu yakalandı
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Konya'da hırsızlık zanlıları kovalamaca sonucu yakalandı

20.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:04
Konya'da hırsızlık zanlıları kovalamaca sonucu yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde polis, 2 hırsızlık şüphelisini kovalamaca sonucunda yakaladı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde polis, 2 hırsızlık şüphelisini kovalamaca sonucunda yakaladı.

İlçede denetim ve kontrol için devriye gezen polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden motosikletli 2 şüpheliyi fark etti.

Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler, önce motosikletle, sonra da yakalanacaklarını anladıkları sırada yaya olarak kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sonucu polis ekipleri B.A. ve S.C'yi yakaladı.

Şüphelilerin kullandıkları motosiklet ve motosiklet üzerindeki kabloların çalıntı olduğu öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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