Konya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

17.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:54

Konya'nın Kulu ilçesinde farklı evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Alparslan ve Karşıyaka mahallelerinde, gurbetçi vatandaşlara ait olduğu öğrenilen 9 ayrı evde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kimlik bilgileri tespit edilen M.İ, S.A. ve A.H.Y'yi gözaltına aldı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada ise çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda televizyon, oyun konsolu ile oyun CD'si ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Kaynak: AA