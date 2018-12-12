Konya'da Hırsızlık

Konya'da iki evden yaklaşık 50 bin lira değerinde eşya çaldığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Sancaktar Caddesi üzerinde bulunan iki eve hırsız girdi.

Evlerden yaklaşık 50 bin lira değerinde eşya çalan hırsızların peşine düşen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Gökhan D. ve ağabeyi Müslüm D. olduğunu belirledi.

Şüphelilerin Şeker Mahallesi'ndeki evlerini takibe alan polis, ikisini de gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Gökhan D. ve Müslüm D, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.