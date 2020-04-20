Konya'da hırsızlığa karıştığı iddia edilen aile Reyhanlı'da yakalandı Konya'da hırsızlığa karıştığı iddia edilen aile Reyhanlı'da yakalandı Konya'da hırsızlığa karıştığı iddia edilen aile dün gece saatlerinde Reyhanlı ilçe emniyet müdürlüğü asayiş büro ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alındı Edilinen bilgiye göre Konya'da eski çalıştığı...

Konya'da hırsızlığa karıştığı iddia edilen aile Reyhanlı'da yakalandı HATAY - Konya'da hırsızlığa karıştığı iddia edilen aile dün gece saatlerinde Reyhanlı ilçe emniyet müdürlüğü asayiş büro ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alındı Edilinen bilgiye göre Konya'da eski çalıştığı patronunun evindeki 59.000 TL parayı alıp kayıplara karıştı. Kayıplara karışan Suriyeli aile asayiş büro ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde oldukları tespit edildi Ve ardından asayiş büro ekipleri tarafından gece yapılan operasyonda Suriyeli aile kiraladıkları evde polis tarafından gözaltına alındılar Evde yapılan aramalarda bahsi geçen 59.000 TL ye rastlanmamıştır. Kaynak: İHA