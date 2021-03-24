Konya'da heyelan ve taşkın; yol çöktü, araziler su altında kaldı
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Konya'da heyelan ve taşkın; yol çöktü, araziler su altında kaldı

24.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:20
Konya'da heyelan ve taşkın; yol çöktü, araziler su altında kaldı

KONYA'nın Taşkent ilçesinde Çetmi ve Bolay mahallelerini birbirine bağlayan yol, heyelan nedeniyle çöktü.

KONYA'nın Taşkent ilçesinde Çetmi ve Bolay mahallelerini birbirine bağlayan yol, heyelan nedeniyle çöktü. Çökme nedeniyle iki mahalle arasında ulaşım yapılamazken, yine karların erimesi ve yoğun yağmur nedeniyle dere yataklarının taşması sonucu bazı bölgelerdeki araziler suyla doldu. 

Orta Toroslar Taşeli Platosu'nda yer alan Taşkent'te dün başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle 800 nüfuslu Çetmi Mahallesi ile 700 nüfuslu Bolay Mahallesi'ni birbirine bağlayan yolda karların erimesi ve yoğun yağmur nedeniyle oluşan heyelan sonucu yol çöktü. Çökme sonucu yol ulaşıma kapanırken, belediye ekipleri ise yolun yeniden yapım çalışmasına başladı. Bölgede dere yataklarının taşması nedeniyle de bazı araziler su altında kaldı. 

Heyelanın dün saat 23.30 sıralarında meydana geldiğini anlatan Çetmi Mahallesi Muhtarı Ahmet Yazıcı, "Kar sularının erimesi ve dün sabah saatlerde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle dere yatakları taştı. Bazı araziler sular altında kaldı. Çetmi ve Bolay Mahallesi arasındaki yol da heyelan nedeniyle yaklaşık 3 metre çöktü. Şu an ulaşım sağlanamıyor. Yolun çöktüğünü duyduktan sonra büyükşehir ve Taşkent belediyelerine haber verdik. Belediye ekipleri gerekli çalışmalara başladı. Mahallede herhangi bir olumsuzluk ve sağlık problemi yaşanmadı" diye konuştu.Yazıcı, Bolay Mahallesi'ne ulaşımın ise Ermenek yolu üzerindeki yayla yolundan gerçekleştiğini kaydetti. Bolay Mahallesi sakinlerinden Mehmet Özden de "Ben 75 yaşındayım bugüne kadar böyle bir olay yaşamadık. Çok korktuk. Hastamız olsaydı gidemezdik" dedi.  

 


Konya'da heyelan ve taşkın; yol çöktü, araziler su altında kaldı
Konya'da heyelan ve taşkın; yol çöktü, araziler su altında kaldı
Konya'da heyelan ve taşkın; yol çöktü, araziler su altında kaldı
Konya'da heyelan ve taşkın; yol çöktü, araziler su altında kaldı
Konya'da heyelan ve taşkın; yol çöktü, araziler su altında kaldı
Konya'da heyelan ve taşkın; yol çöktü, araziler su altında kaldı
Konya'da heyelan ve taşkın; yol çöktü, araziler su altında kaldı
Konya'da heyelan ve taşkın; yol çöktü, araziler su altında kaldı
Konya'da heyelan ve taşkın; yol çöktü, araziler su altında kaldı
Konya'da heyelan ve taşkın; yol çöktü, araziler su altında kaldı
Konya'da heyelan ve taşkın; yol çöktü, araziler su altında kaldı
Konya'da heyelan ve taşkın; yol çöktü, araziler su altında kaldı
Konya'da heyelan ve taşkın; yol çöktü, araziler su altında kaldı
Konya'da heyelan ve taşkın; yol çöktü, araziler su altında kaldı
Konya'da heyelan ve taşkın; yol çöktü, araziler su altında kaldı
Konya'da heyelan ve taşkın; yol çöktü, araziler su altında kaldı
Konya'da heyelan ve taşkın; yol çöktü, araziler su altında kaldı
Konya'da heyelan ve taşkın; yol çöktü, araziler su altında kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan DÖNMEZ

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