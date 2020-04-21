Konya'da, her yıl ziyaretçi akını olan lale tarlasında 'koronavirüs' sessizliği KONYA'da, yılda yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği, 25 milyon lale üretilen tarlada bu sene koronavirüs salgını nedeniyle sessizlik hakim oldu.

KONYA'da, yılda yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği, 25 milyon lale üretilen tarlada bu sene koronavirüs salgını nedeniyle sessizlik hakim oldu. Ziyaretçi kabul edilmeyen tarlaya, laleler ile 'Türkiyem evde kal geri kalma' yazıldı.

Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki firma tarafından 170 dekarlık alanda, yılda 40 çeşit yaklaşık 25 milyon lale üretiliyor. Hem yurt içine hem de Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine satılan lalelerin tarlası, her yıl ziyaretçi akınına uğruyor. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edip, fotoğraf çektirdiği tarla, bu sene koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.

Yılda yaklaşık 50 bin kişinin lale tarlasını ziyaret ettiğini belirten lale üretim çiftliği sorumlusu ve ziraat mühendisi Ramazan Kılıç, "Biz burada 170 dekarlık alanda 25 milyon lale üretiyoruz. 25 yıldır da bu işi yapıyoruz. Bizim tarlamızda Mevlana Müzesi'ni günde ziyaret eden sayı kadar ziyaretçi ağırlıyorduk. Yılda yaklaşık 40 ile 50 bin arasında ziyaretçi geliyordu. Adım atacak yer olmuyordu. Rusya'dan, İran'dan, Irak'tan turistler gelip burada fotoğraf çekiyorlardı. Bu yıl koronavirüs nedeniyle ziyarete kapatıldı. Hatta tarlamıza lalelerden 'Türkiyem evde kal geri kalma' diye yazdık. Koronavirüs geçtikten sonra tekrar tarlamızı ziyarete açacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA