Konya'da hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi ağır yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi ağır yaralandı

Konya'da hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi ağır yaralandı
AA / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli Tren istasyonundan Karaman'a hareket eden tren, Mehmet Akif Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Hanifi Aktürk'e (40) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle geçidin kenarına savrulan Aktürk, ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aktürk, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Şehit ailesini yıkan haber! 8 yıl hapis cezası alan katil, bir gün yatıp dışarı çıktı

Şehit ailesini yıkan haber! 8 yıl hapis cezası alan katil, bir gün yatıp dışarı çıktı

AA / Mehmet Umay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title