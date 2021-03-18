Konya'da "Hedef Mavi" için denetimler sürüyor
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Konya'da "Hedef Mavi" için denetimler sürüyor

18.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:00
Konya'da

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüksek olduğu Konya'da haritanın mavi renge dönmesi için denetimler sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüksek olduğu Konya'da haritanın mavi renge dönmesi için denetimler sürüyor.

Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ile Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Hedef Mavi" sloganıyla ilçede bulunan AVM'lerde maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı.

AVM'de yer alan iş yerlerine denetim gerçekleştiren Yamlı ve Pekyatırmacı esnaflara temizlik, maske ve mesafe kurallarına hassasiyetle uyulması noktasında uyarılarda bulundu.

"Hedef Mavi" sloganıyla sürdürülen denetimlerde Kovid-19 risk değerlendirme haritasında kırmızı renkle gösterilen ve çok yüksek riski iller arasında yer alan Konya'da, vaka sayılarının en aza indirilerek düşük riskli il kategorisine geçilmesi hedefleniyor.

Denetimleri belirli aralıklarla yaptıklarını kaydeden Pekyatırmacı, "Salgınla mücadele noktasında hedef mavi parolası ile tüm kamu kurumlarımızla birlikte üzerimize düşen görevlerimiz var." ifadesini kullandı.

Vatandaşların gerekli tedbirlere uymasının çok önemli olduğunu vurgulayan Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Konya'da vaka sayılarının tekrar düşmesi ve harita rengini maviye dönüştürmek yine bizlerin elinde. Devletimizin sürecin başından bu yana verdiği mücadeleye yaptığımız denetimler, verdiğimiz hijyen eğitimleri ile katkı sağlıyoruz. Denetimler yapılıyor ama vatandaşlar olarak herkesin bireysel tedbir alması, gerektiği zaman kurallara uymayanlara uyarılarda bulunulması da çok önemli. İnşallah kurallara hep birlikte uyarak bu mücadeleyi kazanacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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