Konya'da 'hayvansever restoran'; paket servise hediye kedi- köpek maması

KONYA'daki bir restoranda, hayvanlara yönelik farkındalık yaratmak amacıyla paket servis siparişi olan müşterilerine kedi ve köpek mamaları hediye ediliyor.

KONYA'daki bir restoranda, hayvanlara yönelik farkındalık yaratmak amacıyla paket servis siparişi olan müşterilerine kedi ve köpek mamaları hediye ediliyor. Müşterilerinden mamaları kapılarının önlerine koyarak, sokak hayvanlarını beslemelerini isteyen restoranın genel koordinatörü Muhammed Çalkam, "Tüm dünyada hayvanlar katledilip, şiddet uygulanıyor. Biz de farkındalık yaratmak istedik. Tüm esnafa örnek olmak istiyoruz" dedi.

Bir restoran sokak hayvanları için 'İyilik Hareketi' isimli bir proje başlattı. Proje kapsamında restoranda 'gel-al' veya telefonla verilen siparişlerde müşterilere kedi ve köpek mamaları hediye ediliyor. Restoran çalışanları, müşterilerinden mamaları kapılarını önüne koyarak, sokak hayvanlarını beslemelerini istiyor. 2 aydır sürdürülen proje ile hem hayvanlara yönelik şiddetin azalması için farkındalık oluşturmak hem de hayvan sevgisine teşvik etmek amaçlanıyor.

'TÜM ESNAFA ÖRNEK OLMAK İSTİYORUZ'

Restoranın genel koordinatörü Muhammed Çalkam, hayvanlara yönelik farkındalık yaratmak istediklerini belirterek şunları söyledi:

"Tüm dünyada hayvanlar katledilip, şiddet uygulanıyor. Biz de farkındalık yaratmak istedik. Küçük bir hareket; ama biz bu hareketi büyütmek istiyoruz. Tüm esnafa örnek olmak istiyoruz. Müşterilerimize kedi- köpek maması dağıtıyoruz. 'Gel-al' veya telefon verilen siparişlerin paketlerinde veriyoruz. 'Online' siparişlerde göndermiyoruz. Çünkü müşterisinin tepkisinin ne olacağını bilemiyoruz. İnsanlarımıza, çocuklarıma hayvan sevgisini teşvik etmek için çalışıyoruz."

Projelerine destek olmak isteyenlerin olduğunu belirten Çalkam, "2 aydır yürüttüğümüz proje, Türkiye'deki şubelerimizde devam ediyor ve olumlu dönüşler alıyoruz. Destek olmak isteyenler de var. Onlara ise sokaktaki hayvanlara bu mamaları vererek bu konuda destek olabileceklerini belirtiyoruz" dedi.

'BİRLİKTE YAŞADIĞIMIZ CANLILARI DA DÜŞÜNMEMİZ GEREK'

Müşterilerden Hüseyin Yapıcı ise, "Proje güzel düşünülmüş. Sadece kendimizi değil, çevrede birlikte yaşadığımız canlıları da düşünmek gerekiyor. Bu dayanışmanın diğer firmaların da örnek alması gerekiyor" dedi.

Görüntü dökümü:

-Tantuni yapımından detay

-Köpek ve kedi mamasından detay-İşletme çalışanının müşteriye kedi ve köpek maması hediye etmesi-Müşterinin konuşması

-İşletmenin genel koordinatörü Muhammed Çalkam'ın konuşması

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı