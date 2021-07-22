Konya'da hayvanların tarlalara zarar verme kavgası: 1 ölü
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Konya'da hayvanların tarlalara zarar verme kavgası: 1 ölü

Konya'da hayvanların tarlalara zarar verme kavgası: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da hayvanların mera ve tarlalara zarar vermesi meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

Konya'da hayvanların mera ve tarlalara zarar vermesi meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti..

Edinilen bilgiye göre, 2012 yılından beri Çarıklar Mahallesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşların hayvanlarının Kayhüyük Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşların tarlalarına girmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma daha sonra büyüyerek silahlı, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kavga sırasında hayvan sahiplerinden Hakim Dal, ateşlenen silahla yaralandı. Yaralı ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Dal, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"Olay adli bir olay"

Öte yandan, Konya Valiliği'nden de olayla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"21 Temmuz 2021 tarihinde ilimiz Meram ilçesi Çarıklar Mahallesinde; 2012 yılından bu yana küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşlarımızın hayvanlarının, bir başka mahallede ikamet eden vatandaşlarımıza ait tarlalara girmesi nedeniyle, iki mahalle sakinleri arasında tartışma çıkmış, tartışma büyüyerek silahlı, taşlı-sopalı kavgaya dönüşmüştür. Bölgeye gelen Jandarma tarafından olayın yatıştırıldığı esnada, hayvan sahiplerinden Hakim Dal kavga esnasında ateşli silahla yaralanmış ve kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde vefat etmiştir. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Olay hayvanların mera ve tarlalara zarar vermesi üzerine çıkan husumetten kaynaklanmaktadır. Olayla ilgili çok yönlü adli soruşturma devam etmektedir. Söz konusu olay adli bir olay olup, belirli çevrelerce etnik bir kavga şeklinde yansıtılmaya çalışmakta, bu yönde algı oluşturulmaktadır. Bu tür provakatif paylaşımlara ve haberlere itibar edilmemelidir." - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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