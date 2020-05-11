Konya'da hayırsever vatandaş, ihtiyaç sahiplerinin veresiye defterlerindeki borçlarını ödedi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir vatandaş, ihtiyaç sahibi ailelerin marketteki veresiye defterlerindeki borçlarını sildirdi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir vatandaş, ihtiyaç sahibi ailelerin marketteki veresiye defterlerindeki borçlarını sildirdi.

Alaylar Mahallesine bakkala giden müşteriler, isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever tarafından, o mahalle bakkallarının veresiye defterlerinde kayıtlı olan tüm borçları ödendiğini öğrenince dua etti.

İsmini açıklanmasını istemeyen vatandaş, "Allah razı olsun kendisinden. Mahallelinin borcunu ödeyemeyecek bir çok fakir bir insanı sevindirdi." dedi.

Alaylar Mahallesinde bakkal işletmeciliği yapan Mehmet Tombalak, ilk defa gördüğü hayırseverin veresiye defterindeki tüm borçları ödediğini ifade etti.

Kaynak: AA